Galatasaray'ın transfer politikası doğru mu?

Galatasaray'da Garry Rodrigues ardından Ozan Kabak da görece yüksek bir bonservis bedeli ile yurt dışına satıldı. Lakin as takımdan eksilen yıldız oyuncuların yerlerine herhangi bir takviye yapılamamış olması sarı-kırmızılı taraftarların Mustafa Cengiz yönetiminin transfer politikasını sorgulamaya başlamasına neden oldu.