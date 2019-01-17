Galatasaray'ın transfer politikası doğru mu?

Galatasaray'da Garry Rodrigues ardından Ozan Kabak da görece yüksek bir bonservis bedeli ile yurt dışına satıldı. Lakin as takımdan eksilen yıldız oyuncuların yerlerine herhangi bir takviye yapılamamış olması sarı-kırmızılı taraftarların Mustafa Cengiz yönetiminin transfer politikasını sorgulamaya başlamasına neden oldu.
17 Ocak 2019 Perşembe, 23:56:00
Güncelleme: 07:49:27
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Galatasaray'da Marcao için ödenen 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli konuşulmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Newcastle'ın Schar'ı, Porto'nun Militao'yu, West Ham'ın Balbuena'yı 4 milyon euro'ya; Benfica'nın Conti'yi (3.5 milyon euro), Udinese'nin Ekong (3.3 milyon euro), Fiorentina'nın Ceccherini'yi (3 milyon euro) daha ucuza aldığı ortamda Marcao için ödenen rakam tartışma yarattı.
KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray isteyince Chaves, Marcao'nun 850 bin euro'luk satın alma hakkını kullandı ve ardından Galatasaray'a sattı.
4 milyon euro da kulüp tarihine rekor olarak geçti.
MUSLERA DA MI GİDECEK?
Asıl bomba iddia ise Galatasaray'ın Ozan'dan sonra Muslera için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği...