Galatasarayın transfer politikası doğru mu? - Galeri - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'ın transfer politikası doğru mu?

Galatasaray'da Garry Rodrigues ardından Ozan Kabak da görece yüksek bir bonservis bedeli ile yurt dışına satıldı. Lakin as takımdan eksilen yıldız oyuncuların yerlerine herhangi bir takviye yapılamamış olması sarı-kırmızılı taraftarların Mustafa Cengiz yönetiminin transfer politikasını sorgulamaya başlamasına neden oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe, 23:56:00 Güncelleme: 07:49:27
Galatasarayın transfer politikası doğru mu?

Galatasaray'da Marcao için ödenen 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli konuşulmaya devam ediyor.

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Galatasarayın transfer politikası doğru mu?

Newcastle'ın Schar'ı, Porto'nun Militao'yu, West Ham'ın Balbuena'yı 4 milyon euro'ya; Benfica'nın Conti'yi (3.5 milyon euro), Udinese'nin Ekong (3.3 milyon euro), Fiorentina'nın Ceccherini'yi (3 milyon euro) daha ucuza aldığı ortamda Marcao için ödenen rakam tartışma yarattı.

Galatasarayın transfer politikası doğru mu?

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray isteyince Chaves, Marcao'nun 850 bin euro'luk satın alma hakkını kullandı ve ardından Galatasaray'a sattı.

Galatasarayın transfer politikası doğru mu?

4 milyon euro da kulüp tarihine rekor olarak geçti.

Galatasarayın transfer politikası doğru mu?

MUSLERA DA MI GİDECEK?

Asıl bomba iddia ise Galatasaray'ın Ozan'dan sonra Muslera için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği...

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