Galatasaray'ın teklifine tamam dedi!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar birçok ismi gündemine almıştı. Son olarak Galatasaray transferde resmen devreye girdi ve oyuncunun hem kulübü hem de menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. İşte transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
26 Haziran 2019 Çarşamba 21:44
Güncelleme: 26.06.2019 21:58
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Son şampiyon unvanı ile önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon kısıtlı bir kadro ile şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda yoğun maç trafiğini göz önüne alan Kurt hoca yönetimden alternatifli bir kadro oluşturulması talimatını verdi.
İlk olarak Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna kattı.