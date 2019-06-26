Galatasaray'ın teklifine tamam dedi!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar birçok ismi gündemine almıştı. Son olarak Galatasaray transferde resmen devreye girdi ve oyuncunun hem kulübü hem de menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. İşte transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:44 Güncelleme: 26.06.2019 21:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





