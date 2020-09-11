Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, orta saha takviyesi için gündemine milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu almıştı. Yapılan teklif ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

11 Eylül 2020 Cuma 08:38 Güncelleme: 11.09.2020 08:38
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!

Orta sahaya takviye arayışında olan Galatasaray'da rota, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'ya çevrildi.

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Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!

İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!

Bu transferin birkaç gün içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!
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