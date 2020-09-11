Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, orta saha takviyesi için gündemine milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu almıştı. Yapılan teklif ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri