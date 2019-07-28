Galatasaray'da taraftarların yeni sezonda takımda görmek istediği isimlerin başında gelen eski yıldızları Franck Ribery, geçtiğimiz aylarda Bayern Münih'ten resmen ayrılmıştı. Kariyerini sürdüreceğini açıklayan Fransız futbolcuya sürpriz bir dev talip çıktı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Temmuz 2019 Pazar 09:54
Güncelleme: 28.07.2019 09:54
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Adı dönem dönem eski takımı Galatasaray'la da anılan Fransız yıldız Franck Ribery hakkında ülkesinden çarpıcı bir iddia geldi.
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Uzun yıllardır formasını giydiği Bayern Münih'ten bu yıl ayrılan tecrübeli yıldız, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile kramponlarını asmayı henüz düşünmediğini söylemişti.
Yıldız oyuncunun bu açıklamalarının ardından gözler eski takımı Galatasaray'a çevrildi ancak sarı-kırmızılı takım oyuncuyla ilgilense de şu ana kadar somut bir görüşme gerçekleştirmedi.
Öte yandan Fransız basınından L'Equipe bugünkü sayısında Ribery ile ilgili çok konuşulacak bir habere imzasını attı.
İddiaya göre Liverpool, yıldız futbolcuyu gündemine aldı.