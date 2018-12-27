Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray'ın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine son olarak iki eski Beşiktaşlı yıldızı aldı.

27 Aralık 2018 Perşembe, 14:05:59 Güncelleme: 14:07:08
Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!

Ara transfer döneminde kısıtlı bir bütçeyle kadrosunu takviye etmeye hazırlanan Galatasaray, Beşiktaş'ın iki eski yıldızını transfer ediyor.

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Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!

Fatih Terim'in talimatı sonrası bir stoper ve iki golcü transferi için çalışan sarı-kırmızılılar, golcü için rotayı Çin'e çevirdi.

Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!

Vatan'da yer alan habere göre; Galatasaray, Demba Ba'yı Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!

Gündeme gelen bir diğer eski Beşiktaşlı ise Rhodolfo...

Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!

Galatasaray'dan Mariano'yu isteyen Brezilya ekibi Flamengo, karşılığında Rhodolfo'yu sarı-kırmızılılara vermeyi önerdi.

Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!

Tecrübeli hoca da, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Brezilyalı stopere sıcak bakıyor.

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