Galatasarayın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın hedefinde iki eski Beşiktaşlı var!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine son olarak iki eski Beşiktaşlı yıldızı aldı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 14:05:59
Güncelleme: 14:07:08
Ara transfer döneminde kısıtlı bir bütçeyle kadrosunu takviye etmeye hazırlanan Galatasaray, Beşiktaş'ın iki eski yıldızını transfer ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in talimatı sonrası bir stoper ve iki golcü transferi için çalışan sarı-kırmızılılar, golcü için rotayı Çin'e çevirdi.
Vatan'da yer alan habere göre; Galatasaray, Demba Ba'yı Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz olarak kiralamak istiyor.
Gündeme gelen bir diğer eski Beşiktaşlı ise Rhodolfo...
Galatasaray'dan Mariano'yu isteyen Brezilya ekibi Flamengo, karşılığında Rhodolfo'yu sarı-kırmızılılara vermeyi önerdi.
Tecrübeli hoca da, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Brezilyalı stopere sıcak bakıyor.