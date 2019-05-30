GALERİ
Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması
Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları için ülkesi Senegal'de bulunan Galatasaray'ın golcüsü Diagne önemli açıklamalarda bulundu. Diagne, ülkesinin basınına verdiği demeçlerde geleceğiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte o açıklama...
30 Mayıs 2019 Perşembe 13:11 Güncelleme: 30.05.2019 13:19
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diange, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim.
SİNAN GÜMÜŞ'ÜN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU! HABER İÇİN TIKLATIN...
DİĞER GALERİLER