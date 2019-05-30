Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması

Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları için ülkesi Senegal'de bulunan Galatasaray'ın golcüsü Diagne önemli açıklamalarda bulundu. Diagne, ülkesinin basınına verdiği demeçlerde geleceğiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte o açıklama...
30 Mayıs 2019 Perşembe 13:11 Güncelleme: 30.05.2019 13:19
Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması

Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında ülkesi Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması

Ülkesinin basınına verdiği röportajda golcü futbolcu geleceğine dair çok konuşulacak demeçler verdi.

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması

Bu sezon 30 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Diagne, Igfm adlı radyo kanalı ve Agence de Press Senegalaise'e verdiği demeçlerde şunları söyledi:

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması

Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diange, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim.

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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den çok konuşulacak transfer açıklaması

Aileme çok önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekiyor.

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