Galatasarayın forvet hattı için gizli planı: Milandan Andre Silva

Galatasaray'ın forvet hattı için gizli planı: Milan'dan Andre Silva
20 Temmuz 2018 Cuma, 01:14:07
Güncelleme: 01:15:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın forvet hattı için gizli planı: Milan'dan Andre Silva
1
9
Bafetimbi Gomis gitse de kalsa da mutlaka bir forvet oyucusu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Andre Silva için teklif yaptığı en yetkili ağız tarafından doğrulandı.
Galatasaray'ın forvet hattı için gizli planı: Milan'dan Andre Silva
2
9
Corriere Dello Sport gazetesi, "Andre Silva satış listesinde. Fakat isteyen takım Milan'ın 38 milyon euro ödediğini hatırlamalı" haberini yaptı.
Galatasaray'ın forvet hattı için gizli planı: Milan'dan Andre Silva
3
9
Bunun üzerine Milan Sportif Direktörü Massimo Mirabelli, Milan TV'de transferlerin değerlendirildiği programda bombayı patlattı.
.
Galatasaray'ın forvet hattı için gizli planı: Milan'dan Andre Silva
4
9
22 yaşındaki golcüye 38 milyon euro ödediklerini hatırlatan Mirabelli, "Andre için önemli bir yatırım yaptık. Gattuso onu kampta deneyecek. Aksi taktirde kendisini yeniden göstermesi açısından üst düzey bir kulüpte oynamasını istiyoruz" dedi.
Galatasaray'ın forvet hattı için gizli planı: Milan'dan Andre Silva
5
9
Bazı görüşmelerinin olduğunu doğrulayan Mirabelli isim de verdi: "Wolverhampton ve Galatasaray'ın teklifleri oldu. Beklemelerini rica ettik."