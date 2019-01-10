Galatasarayın Faslı yıldızı Belhanda isyan eti!

Galatasaray'ın yıldız ismi Younes Belhanda, kendisine yapılan eleştirilerden dolayı isyan etti!
10 Ocak 2019 Perşembe, 20:16:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, transfer söylentileriyle ilgili konuştu ve skora az katkı yaptığı eleştirilerine dair, "Basın mensupları her maç başında beni 10 numara mevkine koymamalılar. 10 numara değilim, artık bunu kafalarına sokmaları gerek" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
NTV Spor'un haberine göre, hakkında çıkan transfer iddialarını değerlendiren Belhanda, "Şu an için teklif yok. Şu sıra basın transferden bahsediyor. Ben şimdilik burada oynuyorum. Transferim söz konusu değil. Benim hiçbir görüşmem olmadı." diyerek iddiaları yalanladı.
Her zaman takım için en iyiyi yapmaya çalıştığını vurgulayan Belhanda şöyle devam etti, "Şunu yapsaydım, bunu yapmasaydım konusunda bir şey diyemem. Hep takım için en iyiyi yapmaya çalıştım. Daha iyi olmaya, takıma daha fazla katkı sunmaya çalıştım. Antrenörümüz Fatih Terim de bana güveniyor.
Bunu bana birkaç kez söyledi. Aynı şeyi ben de hissediyorum. O yüzden, sahada en iyiyi yapmaya çalışıyorum. Ben dürüst bir futbolcuyum. Hile bilmem. Hatta Sivasspor maçına daha tedavim tamamlanmadan döndüm. Tedavim bitmeden 10 gün önce döndüm çünkü takıma yardım etmek istedim. Yani sahaya her çıktığımda en iyiyi yapmaya çalışıyorum."
"10 NUMARA DEĞİLİM; ARTIK BUNU KAFALARINA SOKMALARI GEREK"
Skora az katkı yaptığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Belhanda, "Öncelikle bu oynadığım mevkiye bağlı. Basın mensupları da görevlerini iyi yapmalı. Aynı mevkide oynamadığımı bilmeleri gerek. Her defasında maç başında beni 10 numara mevkiine koymamalılar.