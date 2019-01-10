Galatasarayın Faslı yıldızı Belhanda isyan eti!

Bunu bana birkaç kez söyledi. Aynı şeyi ben de hissediyorum. O yüzden, sahada en iyiyi yapmaya çalışıyorum. Ben dürüst bir futbolcuyum. Hile bilmem. Hatta Sivasspor maçına daha tedavim tamamlanmadan döndüm. Tedavim bitmeden 10 gün önce döndüm çünkü takıma yardım etmek istedim. Yani sahaya her çıktığımda en iyiyi yapmaya çalışıyorum."