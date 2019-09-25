Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşayan Grosskreutz'ın yeni işi şaşırttı. Galatasaray'a transfer olmuş fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkarılamayan futbolcu Almanya'da yeniden gündem oldu. İşte detaylar...
25 Eylül 2019 Çarşamba 07:49
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

2015 yılında Galatasaray'a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

2015-2016 sezonunun ilk yarısında forma giyemedikten sonra 2016 yılının Ocak ayında ülkesinin takımlarından Stuttgart'a transfer olan 31 yaşındaki Grosskreutz daha sonra Darmstadt 98'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

Burada da performansı gittikçe düşen Alman futbolcu 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'e transfer olmuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

Düşüşü yine devam eden Grosskreutz, KFC Uerdingen forması giyerken rakibini tekmelemiş ve 6 maçlık ceza almıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

Kevin Grosskreutz ayrıca Stuttgart forması giyerken bir partiden çıktıktan sonra sokakta çıkan kavgada feci dayak yemiş ve hastanelik olmuştu.

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