HaberlerGaleriGalatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı
Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşayan Grosskreutz'ın yeni işi şaşırttı. Galatasaray'a transfer olmuş fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkarılamayan futbolcu Almanya'da yeniden gündem oldu. İşte detaylar...
25 Eylül 2019 Çarşamba 07:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2015 yılında Galatasaray'a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2015-2016 sezonunun ilk yarısında forma giyemedikten sonra 2016 yılının Ocak ayında ülkesinin takımlarından Stuttgart'a transfer olan 31 yaşındaki Grosskreutz daha sonra Darmstadt 98'in yolunu tutmuştu.
Burada da performansı gittikçe düşen Alman futbolcu 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'e transfer olmuştu.
Düşüşü yine devam eden Grosskreutz, KFC Uerdingen forması giyerken rakibini tekmelemiş ve 6 maçlık ceza almıştı.
Kevin Grosskreutz ayrıca Stuttgart forması giyerken bir partiden çıktıktan sonra sokakta çıkan kavgada feci dayak yemiş ve hastanelik olmuştu.