Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı

Almanya Milli Takımı ile 2014'te dünya şampiyonluğu yaşayan Grosskreutz'ın yeni işi şaşırttı. Galatasaray'a transfer olmuş fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkarılamayan futbolcu Almanya'da yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





