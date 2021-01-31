Galeri Galatasaray Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, forvet hattını güçlendirmek adına bir fırsat transferi kollarken, İtalya'da forma giyen o golcüye kancayı attı. Öte yandan aktarılan bilgilere göre Juventus'un, bu operasyonda geri çekildiği kaydedildi. işte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

Cimbom, maçın ardından transfer için vites yükseltirken, İrfan Can dahil olmak üzere listedeki diğer isimler için girişimlere devam etti.

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Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılılar, bu bağlamda öncelikle kadrosuna Mostafa Mohamed'i katmış ve bunun ardından Diagne'yi kiralık göndermişti.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

Yaşanan bu gelişmelerin adından Falcao'nun da takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmazken, İtalya'dan gelen haber Galatasaray'ı o transfer için biraz daha umutlandırdı.

Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...

DZEKO GALATASARAY'A MI?
Bilindiği üzere Roma'nın Boşnak yıldızı Edin Dzeko, takımının İtalya Kupası'nda Spezia ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında teknik direktör Paulo Fonseca'ya hakaret etmiş ve kadro dışı kalmıştı.

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