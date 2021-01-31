GaleriGalatasarayGalatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...
Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, forvet hattını güçlendirmek adına bir fırsat transferi kollarken, İtalya'da forma giyen o golcüye kancayı attı. Öte yandan aktarılan bilgilere göre Juventus'un, bu operasyonda geri çekildiği kaydedildi. işte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
31 Ocak 2021 Pazar 10:15, Güncelleme 31.01.2021 10:25
Galatasaray'dan transferde son gün bombası! Juventus aradan çekildi ve...