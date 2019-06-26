Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Girişimler başladı...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar birçok ismi gündemine almıştı. Son olarak Galatasaray transfer için girişimlere başladı. İşte transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:44 Güncelleme: 26.06.2019 22:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





