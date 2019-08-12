Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Geçtiğimiz günlerde Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalini kazanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önceliği forvet transferine veren ve Monaco forması giyen Radamel Falcao transferinde mutlu sona yakın olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızın yanına bir golcü takviyesi daha istedi. İşte o isim...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:49
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanında yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde de temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında da adından söz ettirecek bir performans sergilemek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve yoğun bir transfer dönemi geçiren Cimbom, tam 9 isimle sözleşme imzaladı.
Son olarak Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefiyse forvet transferi...
Galatasaray, sezonun sona ermesiyle birlikte forvet rotasyonundaki iki ismi Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayırdı.