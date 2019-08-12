Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Geçtiğimiz günlerde Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa finalini kazanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önceliği forvet transferine veren ve Monaco forması giyen Radamel Falcao transferinde mutlu sona yakın olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı yıldızın yanına bir golcü takviyesi daha istedi. İşte o isim...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





