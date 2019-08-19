Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken...

Yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao transferini bitirmek için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için gün sayıyor. Öte yandan Fernando ve Ndiaye ile yollarını ayırdıktan sonra Seri ve Nzonzi takviyesiyle orta sahasını güçlendiren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





