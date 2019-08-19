Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken...

Yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao transferini bitirmek için uzun uğraşlar veren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için gün sayıyor. Öte yandan Fernando ve Ndiaye ile yollarını ayırdıktan sonra Seri ve Nzonzi takviyesiyle orta sahasını güçlendiren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:52
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken...

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken...

Sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin bir numaralı ismiyse Monaco forması giyen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao...

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken...

33 yaşındaki golcüyü takıma kazandırmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken...

Falcao ile her konuda anlaşan Cimbom'un bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Falcao'yu beklerken...

Kolombiyalı golcünün transferi için gün sayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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