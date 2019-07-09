Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar bazı transferleri bitirdi, bazılarını da bitirme noktasına getirdi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan sarı-kırmızılılarda kadro şekillenmeye başladı. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadrosu... Galatasaray son dakika haberi...
9 Temmuz 2019 Salı 22:13 Güncelleme: 09.07.2019 22:25
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Transfere hızlı bir giriş yapan Cimbom, Adem Büyük, Ozornwafor, Babel ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda transfer operasyonu devam ediyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da kadro şekillenmeye başladı.

İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 2020 kadrosu...

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kadro!

MUSLERA

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