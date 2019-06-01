Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri 

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri 

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluk kupasını kazanarak kapatan Galatasaray ile ilgili son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor... Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray'ın transfer hedefinde dünyaca ünlü bir yıldız var. Canlı yayında yapılan açıklamaya göre; Galatasaray transferde sezonun bombasını patlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

1 Haziran 2019 Cumartesi 12:53 Güncelleme: 01.06.2019 12:56
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Galatasaray transfer çalışmalarına hızlı başladı.

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgli A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında konuşan Milliyet Gazetesi muhabirlerinden Serdar Sarıdağ flaş bir iddiada bulundu.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri

"Geçenlerde bir kadim dostumla oturuyorum. O da Galatasaray hastası birisi. 'Fatih hoca bu sene forvete sağlam bir isim alacak' dedi."

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri

"Diagne'den çok çok üst düzey bir isim. Diagne kalır kalmaz bilmiyorum. Ama bence gitti." dedi" ve ekledi...

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri

"O arkadaş bana 'Galatasaray, Gonzalo Higuain'i kovalıyor' dedi."

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