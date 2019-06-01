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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluk kupasını kazanarak kapatan Galatasaray ile ilgili son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor... Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray'ın transfer hedefinde dünyaca ünlü bir yıldız var. Canlı yayında yapılan açıklamaya göre; Galatasaray transferde sezonun bombasını patlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 12:53
Güncelleme: 01.06.2019 12:56
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Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Galatasaray transfer çalışmalarına hızlı başladı.
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Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgli A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında konuşan Milliyet Gazetesi muhabirlerinden Serdar Sarıdağ flaş bir iddiada bulundu.
"Geçenlerde bir kadim dostumla oturuyorum. O da Galatasaray hastası birisi. 'Fatih hoca bu sene forvete sağlam bir isim alacak' dedi."
"Diagne'den çok çok üst düzey bir isim. Diagne kalır kalmaz bilmiyorum. Ama bence gitti." dedi" ve ekledi...