Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası! Canlı yayında açıklandı... Son dakika transfer haberleri 

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluk kupasını kazanarak kapatan Galatasaray ile ilgili son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor... Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray'ın transfer hedefinde dünyaca ünlü bir yıldız var. Canlı yayında yapılan açıklamaya göre; Galatasaray transferde sezonun bombasını patlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...