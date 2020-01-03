Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı.Sarı-kırmızılıların transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda Arda Turan transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mustafa Cengiz de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

3 Ocak 2020 Cuma 18:51 Güncelleme: 03.01.2020 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





