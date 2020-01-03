Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı.Sarı-kırmızılıların transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte bombaları bir bir patlatmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda Arda Turan transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mustafa Cengiz de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
3 Ocak 2020 Cuma 18:51 Güncelleme: 03.01.2020 19:39
Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-kırmızılı kurmaylar girişimlere başlamıştı.

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Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!

Sezonun ilk devresinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, silbaştan bir kadroyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Aslan, yenilenmiş kadrosuyla coşkulu bir giriş yapıp son iki sezonki başarısını tekrarlamayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her konuşmasında ocak ayını işaret etmiş ve takıma yapılacak olan ciddi değişimin sinyallerini vermişti.

Galatasaray'dan olay Arda Turan kararı!

Transfer listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı.

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