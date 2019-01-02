Galatasaraydan Llorente bombası! İngilizler duyurdu

Tottenham'dan ayrılmak isteyen Fernando Llorente'nin Galatasaray'la görüştüğünü yazan Daily Star, "Türkiye'ye gitmek seçeneklerinden biri. Çünkü burada oynayamıyor ve çok mutsuz. Fernando Llorente, Türk deviyle her konuda anlaştı ancak diğer seçenekleri de görmek istiyor" haberini yaparak bu transfer gelişmesini okuyucularına duyurdu.