Galatasaraydan Llorente bombası! İngilizler duyurdu - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Llorente bombası! İngilizler duyurdu

Alan, Falcao ve Demba Ba konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 10:32:20 Güncelleme: 10:34:27
Galatasaraydan Llorente bombası! İngilizler duyurdu

Tottenham'dan ayrılmak isteyen Fernando Llorente'nin Galatasaray'la görüştüğünü yazan Daily Star, "Türkiye'ye gitmek seçeneklerinden biri. Çünkü burada oynayamıyor ve çok mutsuz. Fernando Llorente, Türk deviyle her konuda anlaştı ancak diğer seçenekleri de görmek istiyor" haberini yaparak bu transfer gelişmesini okuyucularına duyurdu.

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Galatasaraydan Llorente bombası! İngilizler duyurdu

TOPLAMI 90 DAKİKASI BİLE DEĞİL

33 yaşındaki İspanyol forvetin bu sezon sonunda mukavelesi bitecek. Tottenham'ın onun için herhangi bir ücret talep etmesi beklenmiyor.

Galatasaraydan Llorente bombası! İngilizler duyurdu

İngiliz ekibi, en azından futbolcunun yarım sezonluk maaşını ödemekten kurtulmayı planlıyor.

Galatasaraydan Llorente bombası! İngilizler duyurdu

Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 lig maçında sadece 23 dakika sahada kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde de 3 karşılaşmada 33 dakika forma giyebildi.

Galatasaraydan Llorente bombası! İngilizler duyurdu

Gol ve asist başarısı gösteremedi. Sadece rotasyonda kullanıldı.

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