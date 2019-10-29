Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid ve Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçlarında, performansı ve tavırlarıyla taraftarların tepkisini çeken Belhanda, Galatasaray'da bir numaralı gündem konumundaydı. Rizespor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan, flaş bir Belhanda açıklaması geldi...
29 Ekim 2019 Salı 15:14 Güncelleme: 29.10.2019 15:42
Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

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Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması!

Geride kalan 9 haftada beklentileri karşılayamayan ve ligde yalnızca 9 gol atabilen Galatasaray, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması!

Sarı-kırmızılılarda taraftarla tartışan, Beşiktaş maçında taraftarların çağrısına kulak asmayan ve son olarak saha içinde takım arkadaşı Babel ile tartışan Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması!

Terim, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada Rizespor maçında genç futbolculara şans vereceğini belirtmişti.

Galatasaray'dan flaş Belhanda açıklaması!

Bu maç için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan, antrenman ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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