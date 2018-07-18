Galatasaraydan Fenerbahçeye tarihi transfer çalımı: Bas Dost - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı: Bas Dost

    Vakit kaybetmeden kolları sıvayan yönetim, sarı-lacivertli ekibin de almayı çok istediği Bas Dost'ta karar kıldı. Albayrak hemen menajeriyle temasa geçti
    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:56:50 Güncelleme: 23:57:07
    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı: Bas Dost
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    Galatasaraydan Fenerbahçeye tarihi transfer çalımı: Bas Dost

    Bafetimbi Gomis'e gelen gayrı resmi teklif sonrasında Galatasaray'da transfer planları bir anda değişti.

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı: Bas Dost
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    Galatasaraydan Fenerbahçeye tarihi transfer çalımı: Bas Dost

    Öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarıkırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı. Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti.

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı: Bas Dost
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    Galatasaraydan Fenerbahçeye tarihi transfer çalımı: Bas Dost

    Galatasaray'ın kurmayları ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Scout ekibi, Fatih Terim'e uygun şartlarda transfer edilebilecek 4 kişilik bir liste sundu.

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı: Bas Dost
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    Galatasaraydan Fenerbahçeye tarihi transfer çalımı: Bas Dost

    Devler Ligi cazibesi

    Listede; Bas Dost, Marcus Berg, Prijovic ve Falcao yer alırken, 4 ismin geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladığı da hatırlatıldı.

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı: Bas Dost
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    Galatasaraydan Fenerbahçeye tarihi transfer çalımı: Bas Dost

    Oyuncular arasında Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Bas Dost öne çıktı.

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