Galatasaraydan Fenerbahçeye tarihi transfer çalımı: Bas Dost

Öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarıkırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı. Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti.