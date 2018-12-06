Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Melo'nun sezonun geri kalan 6 aylık bölümünde forma giyme fikrine olumlu baktığı öğrenildi.
6 Aralık 2018 Perşembe, 11:30:17
Güncelleme: 11:35:45
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Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme Felipe Melo geldi.
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Brezilya'da Palmeiras formasıyla şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
Vatan'da yer alan habere göre; Felipe Melo'nun da kısa süreli geri dönüş fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
O beğeni dikkatlerden kaçmadı Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.
Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.