Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi!

O beğeni dikkatlerden kaçmadı

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.