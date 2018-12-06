Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi! - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray'dan Felipe Melo hamlesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldi. Melo'nun sezonun geri kalan 6 aylık bölümünde forma giyme fikrine olumlu baktığı öğrenildi.
6 Aralık 2018 Perşembe, 11:30:17 Güncelleme: 11:35:45
Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme Felipe Melo geldi.

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Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi!

Brezilya'da Palmeiras formasıyla şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi!

Vatan'da yer alan habere göre; Felipe Melo'nun da kısa süreli geri dönüş fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi!

O beğeni dikkatlerden kaçmadı
Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Galatasaraydan Felipe Melo hamlesi!

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi.

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