Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması

    3 Ağustos 2018 Cuma, 23:31:07 Güncelleme: 23:31:44
    Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
    • 1
    • 6
    Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması

    G.Saray'da transfer harekatı... Sarı-Kırmızılılar, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
    • 2
    • 6
    Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması

    Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak. Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor.


    Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
    • 3
    • 6
    Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması

    İspanya'dan ayrılacak
    G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.

    Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
    • 4
    • 6
    Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması

    ?2020'ye kadar Valencia'da
    Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor.

    Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
    • 5
    • 6
    Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması

    Tangocu tam bir savaşçı
    Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.

    Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
    • 6
    • 6
    Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN