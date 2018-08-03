Galatasaraydan Ezequiel Garay çıkarması

3 Ağustos 2018 Cuma, 23:31:07
Güncelleme: 23:31:44
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Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
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G.Saray'da transfer harekatı... Sarı-Kırmızılılar, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor.
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Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
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Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak. Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor.
Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
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İspanya'dan ayrılacak
G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.
Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
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?2020'ye kadar Valencia'da
Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor.
Galatasaray'dan Ezequiel Garay çıkarması
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Tangocu tam bir savaşçı
Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.