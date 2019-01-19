Galatasaray'dan Eder seferi

Sarı-kırmızılı ekip, menajerlerin teklif ettiği Portekizli golcü için Rus takımıyla görüşmelere başladı. Satın alma opsiyonu da alınarak kiralanması gündemde.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 00:15:31
Güncelleme: 07:50:22
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Galatasaray'da ana gündem forvet... Gomis'in satılması, Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından ikinci yarıya golcüsüz girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılı ekip, temaslarını hızlandırdı.
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Gündeme giren son isim ise Lokomotiv Moskova'da forma giyen 'Eder' diye anılan Lopes...
Yönetimin, menajerler tarafından kulübe önerilen oyuncular arasında yer alan Portekizli futbolcu için Rus ekiyle görüşmelere başladığı bildirildi.
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Lille'den Rusya'ya transfer olan Eder'in kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Teknik heyetin de onay verdiği oyuncu için Lokomotiv'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.