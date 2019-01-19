Galatasaraydan Eder seferi - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan Eder seferi

Sarı-kırmızılı ekip, menajerlerin teklif ettiği Portekizli golcü için Rus takımıyla görüşmelere başladı. Satın alma opsiyonu da alınarak kiralanması gündemde.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 00:15:31 Güncelleme: 07:50:22
Galatasaraydan Eder seferi

Galatasaray'da ana gündem forvet... Gomis'in satılması, Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakılmasının ardından ikinci yarıya golcüsüz girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılı ekip, temaslarını hızlandırdı.

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Galatasaraydan Eder seferi

Gündeme giren son isim ise Lokomotiv Moskova'da forma giyen 'Eder' diye anılan Lopes...

Galatasaraydan Eder seferi

Yönetimin, menajerler tarafından kulübe önerilen oyuncular arasında yer alan Portekizli futbolcu için Rus ekiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Galatasaraydan Eder seferi

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Lille'den Rusya'ya transfer olan Eder'in kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaraydan Eder seferi

Teknik heyetin de onay verdiği oyuncu için Lokomotiv'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.

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