}
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH
    kapat
    GALERİ

    Galatasaray'dan birlik ve beraberlik gecesi

    0 | 0
    Galatasaray'dan birlik ve beraberlik gecesi

    ÖZBEK: "ENGELSİZ ASLANLARIMIZA VERDİĞİNİZ DESTEK GURUR VERİCİ"

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gecenin açılış konuşmasını yaparken sözlerine Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'ni kuran rahmetli başkanımız Özhan Canaydın'ı anarak başladı. Başkan Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en köklü, en büyük camiası aynı zamanda en büyük ailesidir. Bu bilinçle; Galatasaray camiası olarak sayısız kez bu tarz birlik ve beraberlik organizasyonlarına imza attık. Bugün siz değerli Galatasaraylıların sayesinde yine engelleri aşıyoruz. Bizleri her zaman gururlandıran, yurt içinde ve yurt dışında sayısız başarı elde eden Engelsiz Aslanlarımıza vermiş olduğunuz destek büyük gurur verici. Bu gecenin organize edilmesinde birçok kişi aylarca gecesini gündüzüne katarak büyük emek sarf etti. Gerek eşim Mesude Hanım, gerek kızım Neslihan gerekse de yönetim kurulu üyelerimizin eşleri yoğun bir mesai harcayarak bu geceyi Galatasaray Ailesi'ne armağan etti" dedi.
    Galatasaray'dan birlik ve beraberlik gecesi

    İNCESU: "DÜNYADAKİ ENGELLİLER ADINA GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDERİM"

    Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ise "Uzun zamandır bu geceyi planlıyorduk. Başkanımız ile projelerimiz için görüşürken Galatasaray'a anlam katacak, farkındalık yaratacak proje düşünmüştük. Mükemmel bir organizasyonla Galatasaray'ın değerlerinin bir araya gelmesini istedik. 100. yılda kurulup, 12 yıl boyunca hem Türkiye'nin hem dünyanın bakış açısını değiştiren tekerlekli sandalye basketboluna ve farkındalığa dikkat çekmek istedik. Bunu önemseyen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eşi Mesude Hanım, kızı Neslihan Hanım'a projeyi sunduk. Sağ olsunlar her toplantıya katıldılar. Bizim işlerimizden dolayı katılamadığımız toplantılarda bile yer aldılar. Yönetim Kurulu üyelerimizin eşleri ki onları Melek Aslanlar olarak adlandırıyorum. İnanılmaz çaba sarfettiler. Tüm emeği geçen profesyonellerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza, eşlerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. 12 yılda, bu işin başındaki ve Galatasaray'ın görevlendirdiği insan olarak söylüyorum, 2005 öncesi ve şimdiki arasında uçurum var. Bunu Galatasaray sağladı. Dünyadaki engelliler adına Galatasaray'ımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    Tüm Galeriler