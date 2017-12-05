Galatasaray'dan birlik ve beraberlik gecesi

İNCESU: "DÜNYADAKİ ENGELLİLER ADINA GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDERİM"



Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ise "Uzun zamandır bu geceyi planlıyorduk. Başkanımız ile projelerimiz için görüşürken Galatasaray'a anlam katacak, farkındalık yaratacak proje düşünmüştük. Mükemmel bir organizasyonla Galatasaray'ın değerlerinin bir araya gelmesini istedik. 100. yılda kurulup, 12 yıl boyunca hem Türkiye'nin hem dünyanın bakış açısını değiştiren tekerlekli sandalye basketboluna ve farkındalığa dikkat çekmek istedik. Bunu önemseyen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eşi Mesude Hanım, kızı Neslihan Hanım'a projeyi sunduk. Sağ olsunlar her toplantıya katıldılar. Bizim işlerimizden dolayı katılamadığımız toplantılarda bile yer aldılar. Yönetim Kurulu üyelerimizin eşleri ki onları Melek Aslanlar olarak adlandırıyorum. İnanılmaz çaba sarfettiler. Tüm emeği geçen profesyonellerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza, eşlerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. 12 yılda, bu işin başındaki ve Galatasaray'ın görevlendirdiği insan olarak söylüyorum, 2005 öncesi ve şimdiki arasında uçurum var. Bunu Galatasaray sağladı. Dünyadaki engelliler adına Galatasaray'ımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

