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Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri
Galatasaray'da gelen transferler sonrası takım operasyonu için düğmeye basıldı. Göndereceği isimler belirleyen Aslan, yabancı kontenjanını açmak istiyor. Bu anlamda 7 isim üzerinde kontenjan dahilinde karar verildi ve sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu raporla birlikte harekete geçti. İşte Aslan'daki yabancı kıyımı ve o isimler:
8 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
Güncelleme: 08.07.2019 10:49
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Transferde ayağını yorganına göre uzatmak isteyen ve sağlam adımlarla yürümek isteyen Galatasaray, önceliğini yabancı kontenjanını açmaya verdi.
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Sarı-kırmızılılar, ilk olarak eldeki ihtiyaç fazlası ve lüks oyuncular belirlendi.
TERİM BELİRLEDİ, YÖNETİM YAPACAK
Teknik direktör Fatih Terim tarafından belirlenen yol haritasına göre hareket edecek olan sarı-kırmızılı yönetim şunları gerçekleştirecek:
Şener Özbayraklı'nın transferinden sonra kadroda bulunması lüks olarak görünen iki isim için karar...
Öncelik, bir sene daha sözleşmesi bulunan Mariano'nun satılması...