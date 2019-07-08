Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

Galatasaray'da gelen transferler sonrası takım operasyonu için düğmeye basıldı. Göndereceği isimler belirleyen Aslan, yabancı kontenjanını açmak istiyor. Bu anlamda 7 isim üzerinde kontenjan dahilinde karar verildi ve sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu raporla birlikte harekete geçti. İşte Aslan'daki yabancı kıyımı ve o isimler: