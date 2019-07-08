Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

Galatasaray'da gelen transferler sonrası takım operasyonu için düğmeye basıldı. Göndereceği isimler belirleyen Aslan, yabancı kontenjanını açmak istiyor. Bu anlamda 7 isim üzerinde kontenjan dahilinde karar verildi ve sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in sunduğu raporla birlikte harekete geçti. İşte Aslan'daki yabancı kıyımı ve o isimler:

8 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47 Güncelleme: 08.07.2019 10:49
Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

Transferde ayağını yorganına göre uzatmak isteyen ve sağlam adımlarla yürümek isteyen Galatasaray, önceliğini yabancı kontenjanını açmaya verdi.

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Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak eldeki ihtiyaç fazlası ve lüks oyuncular belirlendi.

Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

TERİM BELİRLEDİ, YÖNETİM YAPACAK

Teknik direktör Fatih Terim tarafından belirlenen yol haritasına göre hareket edecek olan sarı-kırmızılı yönetim şunları gerçekleştirecek:

Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

Şener Özbayraklı'nın transferinden sonra kadroda bulunması lüks olarak görünen iki isim için karar...

Galatasaray'da yabancı kıyımı! Gelenler sonrası 7 veda birden | Son dakika haberleri

Öncelik, bir sene daha sözleşmesi bulunan Mariano'nun satılması...

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