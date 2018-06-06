Galatasaray'da Trezeguet için Rusya alarmı

Galatasaray geçtiğimiz sezon Süper Lig'in flaş oyuncularından birisi olmayı başaran Kasımpaşalı Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor ama UEFA'nın Sarı-Kırmızılı kulübe nasıl bir yaptırım uygulayacağının bilinmemesi Sarı- Kırmızılı yönetimin Mısırlı futbolcuyu almasına en büyük engeli teşkil ediyor.