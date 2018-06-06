Galatasaray'da Trezeguet için Rusya alarmı
Galatasaray geçtiğimiz sezon Süper Lig'in flaş oyuncularından birisi olmayı başaran Kasımpaşalı Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor ama UEFA'nın Sarı-Kırmızılı kulübe nasıl bir yaptırım uygulayacağının bilinmemesi Sarı- Kırmızılı yönetimin Mısırlı futbolcuyu almasına en büyük engeli teşkil ediyor.
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