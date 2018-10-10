Galatasarayda transfer çalışmaları başladı! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı!

    Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Necati Ateş, milli maçlarda santrforları tribünden takip edecekler.
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 19:26:57 Güncelleme: 20:33:51
    Galatasarayda transfer çalışmaları başladı!

    Antalyalya'da Maicon ve Donk'u ileri koyarak galibiyete ulaşan Fatih Terim'in devre arasında önceliği forvet takviyesi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda transfer çalışmaları başladı!

    Galatasaray Yardımcı Antrenörleri Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile Florya'daki ekipte yer alan Necati Ateş'in milli arada golcü mesaisi yapacağı öğrenildi.

    Galatasarayda transfer çalışmaları başladı!

    Yurt dışına milli maçları izlemeye gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yetkililer, bizzat tribünden takip ederek uygun profilde ve uygun maliyette forvet bakacaklar.

    Galatasarayda transfer çalışmaları başladı!

    12 yabancıya sahip Galatasaray devre arasında oyuncu satarsa hücum hattına bir değil iki takviye düşünüyor.

    Galatasarayda transfer çalışmaları başladı!

    Eren Derdiyok dışında alternatifi olmayan sarı-kırmızılı takımda son iki maçta Sinan Gümüş ileri uçta oynadı ve sadece bir gol atıldı.

    İşte Galatasaray'ın izleyeceği forvetler;

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