Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli...

Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli...

Süper Lig'de 9. haftaya Beşiktaş-Galatasaray derbisi damga vuracak... Sonucu büyük bir merakla beklenen derbi Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi son dakika gelişmeleri de yaşanıyor... Sarı kırmızılılar cephesinden gelen son dakika haberi ve Sofiane Feghouli detayı haberimizde...

27 Ekim 2019 Pazar 12:25 Güncelleme: 27.10.2019 12:28
Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli...

Nefesler artık tutuldu... Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi haftanın maçı konumunda.

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Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli...

İki ekip tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak...

Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli...

Ligin 9. hafta maçında iki ezeli rakibin 3 puan için sahaya çıkacağı maç öncesi son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli...

İşte Galatasaray'da yaşanan derbi son dakikasının ayrıntıları...

Galatasaray'da son dakika Beşiktaş maçı gelişmesi! Sofiane Feghouli...

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada; Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon ve sahadaki ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı kaydedildi.

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