Galatasaray'da Ryan Babel'den sonra 4 ayrılık daha!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri art arda geliyor. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ayrılık sinyali verildi. İlk olarak Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray'da 4 isimle de yollar ayrılıyor... İşte flaş detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri