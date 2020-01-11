Galatasaray'da Ryan Babel'den sonra 4 ayrılık daha!
Galatasaray'da transfer gelişmeleri art arda geliyor. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda ayrılık sinyali verildi. İlk olarak Ryan Babel'i Ajax'a kiralayan Galatasaray'da 4 isimle de yollar ayrılıyor... İşte flaş detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
11 Ocak 2020 Cumartesi 21:54
Güncelleme: 11.01.2020 22:15
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4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İlk yarıda sadece 27 puan toplayabilen ve 7. sırada bulunan sarı kırmızılı ekipte performansıyla teknik heyeti memnun etmeyen isimlerle yolların ayrılmasına karar verildi.
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İlk olarak Ryan Babel, Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Ajax'a transferini resmiyete bindirmek üzere geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya gitmişti.
Galatasaray bugün KAP'a yaptığı bildirimde Hollandalı oyuncunun 1 milyon 550 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekiple şimdiye dek 20 maçta görev alan Babel 5 gol attı. Sarı kırmızılılarda, 33 yaşındaki oyuncunun ardından 4 isimle daha yolların ayrılmasına karar verildi.
Sezon başında 600 bin Euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo'dan sezon sonuna kadar kiralanan Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Ayrıca 2 Temmuz'da 3 yıl için 21 milyon TL değerinde bir sözleşme imzalanan orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz da gözden çıkarıldı.
Sezon başından bu yana beklerden istediği katkıyı alamayan Galatasaray'da Mariano Ferreira Filho ve Yuto Nagatomo'nun da biletleri kesildi.
2017'de transfer olduğu Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mariano bu sezon 23 maçta 1 asist yaparken Nagatomo ise 24 maçta 2 gol attı.