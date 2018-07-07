Galatasarayda rota Andre Ayew ve Divock Origi - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'da rota Andre Ayew ve Divock Origi

    Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Ahmed Musa'nın taliplerinin artması sonrası listedeki diğer isimlere yöneldi.
    7 Temmuz 2018 Cumartesi, 12:19:12 Güncelleme: 12:19:24
    Galatasaray'da rota Andre Ayew ve Divock Origi
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    Galatasarayda rota Andre Ayew ve Divock Origi

    Hem ekonomik sıkıntılar hem de Dünya Kupası nedeniyle transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor...

    Galatasaray'da rota Andre Ayew ve Divock Origi
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    • 8
    Galatasarayda rota Andre Ayew ve Divock Origi

    Nijerya formasıyla çok iyi bir Dünya Kupası geçiren Ahmed Musa'nın taliplerinin artması sonrası frene basan Sarı-Kırmızılılar B Planı'nı devreye soktu.

    Galatasaray'da rota Andre Ayew ve Divock Origi
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    • 8
    Galatasarayda rota Andre Ayew ve Divock Origi

    KİRALIK FORMA GİYDİ

    Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibiyle sürekli görüşmeler yapan yönetimin ilk hedefi Divock Origi...

    Galatasaray'da rota Andre Ayew ve Divock Origi
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    Galatasarayda rota Andre Ayew ve Divock Origi

    Bonservisi Liverpool'da bulunan Belçikalı yıldız geçen sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'da kiralık oynamıştı.

    Galatasaray'da rota Andre Ayew ve Divock Origi
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    Galatasarayda rota Andre Ayew ve Divock Origi

    Geçen sezon Wolfsburg'da kiralık oynayan Origi, 37 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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