Galatasaray'da Ozan Kabak'ın halefi belli oldu

Manchester City'nin istemediği Elaquim Mangala, Galatasaray'dan işaret bekliyor.
22 Ocak 2019 Salı, 01:28:18
Güncelleme: 07:49:59
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Fatih Terim'in transferini talep ettiği Eliaquim Mangala için Galatasaray bir görüşme yapmış ve olumlu cevap almıştı.
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Ardından Marcao transferini gerçekleştiren Galatasaray, Mangala'yı beklemeye almıştı.
Manchester City'de bu sezon hiç süre bulamayan ve menajer Pep Guardiola'nın da planları arasında yer almayan Mangala'nın Galatasaray'dan transfer için haber beklediği ve imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.
MAICON'A BAĞLI
Manchester City'nin 6 aylık kontratı kalan Mangala'yı bedelsiz kiralayabileceği belirtiliyor.
Ancak Galatasaray, Maicon'un transferine göre oyuncuyla ilgili karar verecek.