Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da Ozan Kabak'ın halefi belli oldu

Manchester City'nin istemediği Elaquim Mangala, Galatasaray'dan işaret bekliyor.
22 Ocak 2019 Salı, 01:28:18 Güncelleme: 07:49:59
Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Fatih Terim'in transferini talep ettiği Eliaquim Mangala için Galatasaray bir görüşme yapmış ve olumlu cevap almıştı.

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Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Ardından Marcao transferini gerçekleştiren Galatasaray, Mangala'yı beklemeye almıştı.

Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Manchester City'de bu sezon hiç süre bulamayan ve menajer Pep Guardiola'nın da planları arasında yer almayan Mangala'nın Galatasaray'dan transfer için haber beklediği ve imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

MAICON'A BAĞLI

Manchester City'nin 6 aylık kontratı kalan Mangala'yı bedelsiz kiralayabileceği belirtiliyor.

Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Ancak Galatasaray, Maicon'un transferine göre oyuncuyla ilgili karar verecek.

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