Galatasarayda kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu

YOUNES BELHANDA

Oyunda kaldığı süre: 90 dakika



Rusya'daki Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılan ve ligin ilk haftasında da 11'de forma giymeyen Belhanda, Göztepe karşısında da beklentilerin altında bir performans sergiledi. Oyunun hücum yönünde etkisiz kalan Belhanda, bazı pozisyonlarda yaptığı kayıplarla da dikkat çekti. Belhanda maç kenarında oğlu ile uzun süre top oynarken, sarı-kırmızılı taraftarın Faslı oyuncuya destek vermemesi de gecenin dikkat çeken yanlarından biriydi...