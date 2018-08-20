Galatasarayda kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu

    Galatasaraylı futbolcuların Göztepe maçındaki performanslarını inceledik
    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:01:29 Güncelleme: 15:12:38
    Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu
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    • 11
    Galatasarayda kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'De Göztepe'yi 1-0 mağlup ederken, özellikle Henry Onyekuru ve yeni transfer Emre Akbaba'nın performansları merak ediliyordu.

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    Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu
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    Galatasarayda kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu

    İşte Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta performansıyla sınıfı geçenler ve sınıfta kalanlar...

    Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu
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    Galatasarayda kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu

    EREN DERDİYOK

    Oyunda kaldığı süre: 45 dakika

    Bafetimbi Gomis'in iki haftadır kulübede olmasıyla maçlara 11'de başlayan Eren Derdiyok, ilk yarıda süre aldı. Eren, vasatı aşamayan bir görüntü çizdi.

    Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu
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    Galatasarayda kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu

    FERNANDO

    Oyunda kaldığı süre: 90 dakika

    Galatasaray orta sahasının kilit ismi olan Fernando, istikrarlı performansını sürdürürken takımı atağa çıkaran paslarıyla yine Fatih Terim'in kendisinden vazgeçemediğini gösterdi. Yıldız oyuncu Onyekuru'nun golünde de zaman kaybı yaşamadan çok güzel bir asiste imza attı.

    Galatasaray'da kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu
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    Galatasarayda kim nasıl oynadı? İsim isim maç raporu

    YOUNES BELHANDA

    Oyunda kaldığı süre: 90 dakika

    Rusya'daki Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılan ve ligin ilk haftasında da 11'de forma giymeyen Belhanda, Göztepe karşısında da beklentilerin altında bir performans sergiledi. Oyunun hücum yönünde etkisiz kalan Belhanda, bazı pozisyonlarda yaptığı kayıplarla da dikkat çekti. Belhanda maç kenarında oğlu ile uzun süre top oynarken, sarı-kırmızılı taraftarın Faslı oyuncuya destek vermemesi de gecenin dikkat çeken yanlarından biriydi...

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