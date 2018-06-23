Galatasaray'da kadronun durumu netleşiyor! Nagatomo, Yasin, Donk...

GÖZTEPE'NİN DERDİYOK!

Takımdan gönderilmesi beklenen Eren Derdiyok'a Göztepe talip oldu. Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir grafik çizmesine rağmen hem hocasını hem de birçok oyuncusunu gönderen İzmir ekibi, gurbetçi golcüyü listesine aldı. Aslan, Demba Ba'nın gitmesiyle pivot bir santrfor arayan Göz-Göz'e, Eren'i makul bir ücrete satabilir.