Galatasaray'da kadronun durumu netleşiyor! Nagatomo, Yasin, Donk...
DONK'A 1+1 KONTRAT
Galatasaray ile kontratı sona eren Ryan Donk, geçen sezonun ikinci yarısında kadroya girip, performansıyla camianın güvenini kazanmıştı. Hollandalı orta sahaya teklifler olduğu ancak 30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğu biliniyor. Fatih Terim'in çok memnun olduğu Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni kontrat imzalanacak.
GÖZTEPE'NİN DERDİYOK!
Takımdan gönderilmesi beklenen Eren Derdiyok'a Göztepe talip oldu. Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir grafik çizmesine rağmen hem hocasını hem de birçok oyuncusunu gönderen İzmir ekibi, gurbetçi golcüyü listesine aldı. Aslan, Demba Ba'nın gitmesiyle pivot bir santrfor arayan Göz-Göz'e, Eren'i makul bir ücrete satabilir.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.