Galatasarayda kabadayı krizi - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Galatasaray'da 'kabadayı' krizi

    Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe derbisinin olumsuz etkileri sürüyor...
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:22:51 Güncelleme: 07:58:36
    Galatasarayda kabadayı krizi

    Sarı-Lacivertli kulüpten Fatih Terim hakkında yapılan "kabadayı" açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda kabadayı krizi

    Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e 'kabadayı' demesi ile ilgili olarak "Susma hakkımı kullanacağım" şeklinde konuşmuştu.

    Galatasarayda kabadayı krizi

    Cengiz'in, basın mensuplarının "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesine yanıtınız olacak mı?" sorusuna bu şekilde yanıt vermesi ortalığı karıştırdı.

    Galatasarayda kabadayı krizi

    Tecrübeli teknik adam Cengiz'in bu sözleri nedeniyle isyan bayrağı açtı.

    Galatasarayda kabadayı krizi

    Terim, "Başkan hakkımı savunmuyor. Her şeyle ben savaşamam" dedi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN