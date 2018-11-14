Galatasarayda kabadayı krizi - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da 'kabadayı' krizi
Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe derbisinin olumsuz etkileri sürüyor...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 01:22:51
Güncelleme: 07:58:36
Sarı-Lacivertli kulüpten Fatih Terim hakkında yapılan "kabadayı" açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e 'kabadayı' demesi ile ilgili olarak "Susma hakkımı kullanacağım" şeklinde konuşmuştu.
Cengiz'in, basın mensuplarının "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesine yanıtınız olacak mı?" sorusuna bu şekilde yanıt vermesi ortalığı karıştırdı.
Tecrübeli teknik adam Cengiz'in bu sözleri nedeniyle isyan bayrağı açtı.
Terim, "Başkan hakkımı savunmuyor. Her şeyle ben savaşamam" dedi.