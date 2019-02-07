Galatasarayda her şey sil baştan! - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray'da her şey sil baştan!

Cimbom, yüksek ücret alan Gomis, Serdar Aziz, Maicon, Eren Derdiyok gibi isimlerle yollarını ayırıp genç ama potansiyelli futbolcuları kadrosuna kattı.

7 Şubat 2019 Perşembe, 00:34:02 Güncelleme: 07:53:25
Galatasarayda her şey sil baştan!

Sarı-kırmızılılar sezon başında ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmıştı.

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Galatasarayda her şey sil baştan!

Yine devre arasında yüksek ücret alan Serdar Aziz, Maicon Roque ve Eren Derdiyok'un Galatasaray ile ilişiği kesilmişti.

Galatasarayda her şey sil baştan!

Yerlerine Christian Luyindama, Mbaye Diagne, Marcao gibi genç isimler kadroya katılmıştı.

Galatasarayda her şey sil baştan!

Galatasaray'da transfer sirkülasyonu yaz aylarında da sürecek.

Galatasarayda her şey sil baştan!

Aslan, yüksek maaş alan ancak aynı oranda bunun karşılığını veremeyen oyuncularla yollarını ayıracak.

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