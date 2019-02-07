Galatasarayda her şey sil baştan! - Fotomaç
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Galatasaray'da her şey sil baştan!
Cimbom, yüksek ücret alan Gomis, Serdar Aziz, Maicon, Eren Derdiyok gibi isimlerle yollarını ayırıp genç ama potansiyelli futbolcuları kadrosuna kattı.
7 Şubat 2019 Perşembe, 00:34:02
Güncelleme: 07:53:25
Sarı-kırmızılılar sezon başında ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yine devre arasında yüksek ücret alan Serdar Aziz, Maicon Roque ve Eren Derdiyok'un Galatasaray ile ilişiği kesilmişti.
Yerlerine Christian Luyindama, Mbaye Diagne, Marcao gibi genç isimler kadroya katılmıştı.
Galatasaray'da transfer sirkülasyonu yaz aylarında da sürecek.
Aslan, yüksek maaş alan ancak aynı oranda bunun karşılığını veremeyen oyuncularla yollarını ayıracak.