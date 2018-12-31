Galatasarayda hedef Diagne ve Trezeguet! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray'da hedef Diagne ve Trezeguet!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmanın hesaplarını yapmaya başladı.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 16:20:44 Güncelleme: 17:24:21
Galatasarayda hedef Diagne ve Trezeguet!

Galatasaray Yönetim, deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasarayda hedef Diagne ve Trezeguet!

TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR

Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu iddia, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasarayda hedef Diagne ve Trezeguet!

GALATASARAY'IN HEDEFLERİ KASIMPAŞA'DAN

İddiaya göre; Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen iki ismi transfer etmek istiyor.

Galatasarayda hedef Diagne ve Trezeguet!

Ara transfer döneminde Gary Rodrigues'in bonservis bedelinden faydalanmak isteyen Galatasaray, Mbaye Diagne ve Trezeguet'nin transferleri için kolları sıvadı.

Galatasarayda hedef Diagne ve Trezeguet!

RODRIGUES + SERDAR AZİZ = DIAGNE + TREZEGUET

Rodrigues'in transferinden en az 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Serdar Aziz'i de takasta kullanarak Mbaye Diagne ve Trezeguet'den birini transfer etmeye çalışacak.

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