Galatasarayda hedef Diagne ve Trezeguet!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmanın hesaplarını yapmaya başladı.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 16:20:44
Güncelleme: 17:24:21
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Galatasaray Yönetim, deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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TARAFTAR HEYECANLA BEKLİYOR
Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bu iddia, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
GALATASARAY'IN HEDEFLERİ KASIMPAŞA'DAN
İddiaya göre; Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen iki ismi transfer etmek istiyor.
Ara transfer döneminde Gary Rodrigues'in bonservis bedelinden faydalanmak isteyen Galatasaray, Mbaye Diagne ve Trezeguet'nin transferleri için kolları sıvadı.
RODRIGUES + SERDAR AZİZ = DIAGNE + TREZEGUET
Rodrigues'in transferinden en az 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, Serdar Aziz'i de takasta kullanarak Mbaye Diagne ve Trezeguet'den birini transfer etmeye çalışacak.