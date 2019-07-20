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Galatasaray'da hazırlık maçının faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor... Son dakika haberleri
Leipzig'le hazırlık maçına çıkan ve 57 ila 59.dakikalar arasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği futbolcular yavaş yavaş şekilleniyor. Maçın ardından verilen karar doğrultusunda iki ismin biletini kesen Terim, yeni dönemde bu isimlerle çalışamayacağının raporunu verdi. Diğer 6 isim için de rapor iç açıcı değil... İşte son dakika Galatasaray kararı ve gelişmeler:
20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:38
Güncelleme: 20.07.2019 16:43
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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi.
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Sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile Almanya'da oynanan maçı 3-2 kaybetti.
Galatasaray'ın gollerini 28 ve 89.dakikalarda Ryan Babel atarken Leipzig'in golleri 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'den geldi.
Galatasaray, 4 dakika içinde kalesinde 3 gol görürken yeni transferler ilk kez forma giydi.
Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem büyük karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Şener Özbayraklı ve Ozornwafor, ikinci yarıda forma şansı buldu.