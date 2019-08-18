Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri

Süper Lig'in henüz 1. haftasında Galatasaray istifa depremi ile sarılmıştı... Sarı kırmızılı ekibin 2-0'lık Denizlispor mağlubiyeti sonrasında yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklaması, futbol camiasında epey ses getirmişti. Bu durumun ardından Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar ve o karar...

18 Ağustos 2019 Pazar 13:38 Güncelleme: 18.08.2019 14:28
Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri

Hasan Şaş'ın bireysel olarak aldığı bu karar sonrasında Galatasaray'ın, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri

İstifasını sosyal medyadan açıklayan Şaş, Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri

Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklamasından önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri

Tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz" notunu düştü.

Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası... Son dakika haberleri

Denizlispor taraftarı ile arasında yaşanan tartışmanın ardından istifasını açıklayan Şaş için kulüp harekete geçti.

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