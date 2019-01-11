Galatasarayda forma savaşı kapıda

ŞİKAYET EDEN YOK

Teknik Direktör Fatih Terim'in kampa gelmeden önce sakatlık şikayeti yaşadıkları için kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in durumlarını bildikleri için hiçbir futbolcu "Ağrım var, yorgunum ya da sakatım" demedi. Bu durum da en çok teknik direktör Fatih Terim'i sevindirdi.