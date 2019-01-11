Galatasarayda forma savaşı kapıda

Galatasaray'da forma savaşı kapıda
Galatasaray'ın kamp dönemi kısa sürse de oyuncuların hırsı, disiplini ve artan mücadeleleri fark edildi. Sarı-kırmızılı takımda belli ki ikinci devrede çok çetin bir forma savaşı yaşanacak.
ŞİKAYET EDEN YOK
Teknik Direktör Fatih Terim'in kampa gelmeden önce sakatlık şikayeti yaşadıkları için kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in durumlarını bildikleri için hiçbir futbolcu "Ağrım var, yorgunum ya da sakatım" demedi. Bu durum da en çok teknik direktör Fatih Terim'i sevindirdi.
BARTALI FARKI
Takıma yeni katılan ve belki de en iyi transfer gözüyle bakılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ilk günden itibaren farkını ortaya koydu. İlk yarıda takımda üst üste yaşanan sakatlıkların araştırmasını yapan ve hemen reçeteyi yazan tecrübeli kondisyoner, futbolcuların adalelerinin zayıf olduğunu düşünerek kum çalışmasıyla bu konuda nokta atışı yaptı.