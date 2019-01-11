Galatasarayda forma savaşı kapıda - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da forma savaşı kapıda

Galatasaray'ın kamp dönemi kısa sürse de oyuncuların hırsı, disiplini ve artan mücadeleleri fark edildi. Sarı-kırmızılı takımda belli ki ikinci devrede çok çetin bir forma savaşı yaşanacak.

11 Ocak 2019 Cuma, 23:47:16 Güncelleme: 07:53:42
Galatasarayda forma savaşı kapıda

Galatasaray'ın 6 gün süren Antalya kampı kısa gibi gözükmüş olsa da oyuncuların sahadaki displini ve hırslı mücadeleleri dikkat çekti, ikinci yarı öncesi umut verdi.

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Galatasarayda forma savaşı kapıda

Sarı-kırmızılı takımda her gün sabah ve akşam olmak üzere yapılan çalışmalarda oyuncuların çok istekli gözükmeleri ve aynı zamanda forma savaşı için hırçın olmaları da gözlerden kaçmadı.

Galatasarayda forma savaşı kapıda

ŞİKAYET EDEN YOK

Teknik Direktör Fatih Terim'in kampa gelmeden önce sakatlık şikayeti yaşadıkları için kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in durumlarını bildikleri için hiçbir futbolcu "Ağrım var, yorgunum ya da sakatım" demedi. Bu durum da en çok teknik direktör Fatih Terim'i sevindirdi.

Galatasarayda forma savaşı kapıda

Sezonun ilk yarısında bu konuda büyük sıkıntı yaşayan Fatih Terim'in Serdar ve Eren üzerinden takıma verdiği mesajı her oyuncu almış gözüktü. Kamp boyunca hiç tatsızlık yaşanmadı. Bu kamp, ikinci yarı öncesi daha savaşçı ve mücadeleci bir takım olabileceğini kısa süren gösterdi.

Galatasarayda forma savaşı kapıda

BARTALI FARKI

Takıma yeni katılan ve belki de en iyi transfer gözüyle bakılan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ilk günden itibaren farkını ortaya koydu. İlk yarıda takımda üst üste yaşanan sakatlıkların araştırmasını yapan ve hemen reçeteyi yazan tecrübeli kondisyoner, futbolcuların adalelerinin zayıf olduğunu düşünerek kum çalışmasıyla bu konuda nokta atışı yaptı.

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