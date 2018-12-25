Galatasarayda flaş iddia! Muslera gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını liderin 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, devre arası ve yaz transfer dönemlerinde kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Revizyon iddiaları arasında en sürpriz olanı ise takımın sembol isimlerinden Fernando Muslera ile yolların ayrılacak olması.
25 Aralık 2018 Salı, 18:25:44
Güncelleme: 18:44:41
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, yaşanılan sakatlık, ceza ve mali krizin ardından kadroda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Brezilyalı stoper, gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle gözden çıkartılmış vaziyette.
Maicon'a Arap Yarımadası'ndan büyük bir ilgi olduğu biliniyor. Tecrübeli stoper ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
FERNANDO MUSLERA
Galatasaray taraftarının sevgilisi... Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı ve sembol isimlerinden Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği vasat performans ile 'satılabilir oyuncular' listesine girmiş vaziyette. İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den talipleri olan Muslera, 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde satılacak.
Tecrübeli file bekçisinin yerine ise Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ün transfer edileceği bilgisi kulislerde dolanıyor. Tecrübeli eldivenin olası transferinin önümüzdeki yaz gerçekleşeceği konuşuluyor.