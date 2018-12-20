Galatasarayda flaş gelişme! Transferleri Mariano yapacak

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, yeni isimleri Mariano getirecek.
20 Aralık 2018 Perşembe, 12:11:51
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UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında getirdiği bonservis kısıtı nedeniyle gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan sarı kırmızılı kulüpte, Fatih Terim'in istediği takviyelerin gerçekleşmesi adına Maicon ile Mariano'nun ayrılığı gündeme geldi.
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Öncelikle iki Brezilyalı oyuncudan elde edilecek gelirle Galatasaray yönetimi, Ocak ayında Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.
Peki bu karar neden alındı? İşte nedenleri:
MAICON ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR
İlk 11'deki formasını Ozan Kabak'a kaptıran Maicon'un ülkesine dönmesi gündeme geldi.
Eşi Ursula ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik açıdan yaşadığı zor günler nedeniyle 1 ay önce anne ile babasını İstanbul'a getirten Maicon'un ailesinin halen Türkiye'de olduğu öğrenildi.