Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Galatasaray'da yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 08:26:03 Güncelleme: 09:36:11
Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Galatasaray Yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Sarı-kırmızılı yönetim, başta forvet transferi olmak üzere teknik direktör Fatih Terim'in istediği transferleri yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Cimbom, diğer yandan ayrılacak isimleri de netleştirmeye çalışıyor.

Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti.

Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Ara transfer döneminde ise tersi bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu.

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