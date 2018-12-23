Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklanacak
Galatasaray'da yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 08:26:03
Güncelleme: 09:36:11
Galatasaray Yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, başta forvet transferi olmak üzere teknik direktör Fatih Terim'in istediği transferleri yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Cimbom, diğer yandan ayrılacak isimleri de netleştirmeye çalışıyor.
Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti.
Ara transfer döneminde ise tersi bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu.