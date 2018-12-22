Galatasarayda favori Radamel Falcao - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'da favori Radamel Falcao

Devre arasında kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray Radamel Falcao'yu kadroya katmak istiyor. Kolombiyalı futbolcunun yüksek kazancı ve menajerlik ücreti sarı kırmzılı yönetimi düşündürüyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim sponsorlar aracılığıyla transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 23:18:33 Güncelleme: 08:02:57
Galatasarayda favori Radamel Falcao

Galatasaray, Falcao'yu kadrosuna katmayı çok istiyor. Önünde ise bazı engeller var. Bunlardan birisi yüksek kazancı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda favori Radamel Falcao

Monaco'nun bedelsiz göndermeye yanaşmasına rağmen ortaya çıkması muhtemel imza parası da cabası...

Galatasarayda favori Radamel Falcao

Menajer Jorge Mendes'in isteyeceği menajerlik ücretinin de maliyeti yükseltme ihtimali bulunuyor.

Galatasarayda favori Radamel Falcao

Kolombiyalı golcü için ortaya çıkan ve elinde yetki belgeleriyle kulübün kapısını çalan isimler de ayrı bir sıkıntı...

Galatasarayda favori Radamel Falcao

Ancak devre arasında takıma maksimum katkı yapacak bir forvet transferi yapmak ve taraftarları coşturmak isteyen yönetim, adım adım bu engelleri aşıp Falcao'yu Galatasaray'a kazandırmayı hedefliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN