Galatasarayda favori Radamel Falcao

Devre arasında kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray Radamel Falcao'yu kadroya katmak istiyor. Kolombiyalı futbolcunun yüksek kazancı ve menajerlik ücreti sarı kırmzılı yönetimi düşündürüyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim sponsorlar aracılığıyla transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 23:18:33
Güncelleme: 08:02:57
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Galatasaray, Falcao'yu kadrosuna katmayı çok istiyor. Önünde ise bazı engeller var. Bunlardan birisi yüksek kazancı.
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Monaco'nun bedelsiz göndermeye yanaşmasına rağmen ortaya çıkması muhtemel imza parası da cabası...