Galatasarayda Fatih Terimden transfer uyarısı! - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer uyarısı!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya TT Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçı ile başlayacak Galatasaray'da forvet transferinin kampa ve ikinci yarıya yetiştirilememesi sonrasında Fatih Terim ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyordu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kısa sürede transferlerin tamamlanması için sarı-kırmızılı yönetime ultimatom niteliğinde bir uyarı yaptığı ve Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kazandığı ifade ediliyor.

18 Ocak 2019 Cuma, 23:43:16 Güncelleme: 07:50:25
Galatasarayda Fatih Terimden transfer uyarısı!

Transferde ağırdan alan Galatasaray için İngiltere basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

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Galatasarayda Fatih Terimden transfer uyarısı!

Sarı-kırmızılı ekibin, genç yıldız Arber Zeneli'nin transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasarayda Fatih Terimden transfer uyarısı!

Sky Sports'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcuyu Chelsea de istiyor.

Galatasarayda Fatih Terimden transfer uyarısı!

Haberde, Galatasaray ve Chelsea'nin bu sezon Hollanda Ligi'nde oldukça başarılı bir performans sergileyen Arber Zeneli'nin transferi için Hollanda'ya yelken açmaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasarayda Fatih Terimden transfer uyarısı!

ALBERT ZENELI KİMDİR?

23 yaşındaki Zeneli futbol kariyerine Elfsborg altyapısında başladı.

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