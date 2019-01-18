Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya TT Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçı ile başlayacak Galatasaray'da forvet transferinin kampa ve ikinci yarıya yetiştirilememesi sonrasında Fatih Terim ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyordu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kısa sürede transferlerin tamamlanması için sarı-kırmızılı yönetime ultimatom niteliğinde bir uyarı yaptığı ve Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kazandığı ifade ediliyor.