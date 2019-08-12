HaberlerGaleriGalatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...
Galatasaray, yeni sezonun açılış maçı olan Denizlispor karşılaşmasına hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim'den futbolculara flaş bir yasak geldi. Bu karara yeni transfer Ryan Babel'in ne tepki vereceği ise merak konusu...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:16
Güncelleme: 12.08.2019 14:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da yeni sezon hazırlık maçları Fiorentina karşılaşmasıyla sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılırken, takımın genel performansı tedirginlik yarattı.
16 Ağustos'ta ligin açılış mücadelesinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.
Bu zorlu maçın hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim'den futbolculara flaş yasak geldi.
Galatasaray'da sadece saha içi değil saha dışında da Fatih Terim kuralları tüm oyunculara anons edildi!