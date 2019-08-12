Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Galatasaray, yeni sezonun açılış maçı olan Denizlispor karşılaşmasına hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim'den futbolculara flaş bir yasak geldi. Bu karara yeni transfer Ryan Babel'in ne tepki vereceği ise merak konusu...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:16 Güncelleme: 12.08.2019 14:26
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlık maçları Fiorentina karşılaşmasıyla sona erdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılırken, takımın genel performansı tedirginlik yarattı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

16 Ağustos'ta ligin açılış mücadelesinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Bu zorlu maçın hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim'den futbolculara flaş yasak geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Galatasaray'da sadece saha içi değil saha dışında da Fatih Terim kuralları tüm oyunculara anons edildi!

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