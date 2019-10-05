Galatasaray'da Falcao depremi! Uzun süren sakatlık...
Galatasaray'a büyük uğraşlar sonunda transfer edilen ancak henüz beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao için şok gelişme... Transferi haftalar süren ve nihayetinde mutlu sona ulaşılarak takıma kazandırılan Kolombiyalı yıldız için sakatlık haberi... İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...
5 Ekim 2019 Cumartesi 12:24
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Galatasaray'da yaşanan Radamel Falcao gelişmesi ortalığı karıştırdı...
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Camiada bu transfere karşı çıkan isimlerin de dahil olduğu bu konu, Galatasaray adına iyi bir haber değil...
PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında aşil tendonunda ağrı hissettiğini söyleyen Kolombiyalı golcünün tedavisine başlandığı belirtilmişti.
Teknik direktör Fatih Terim de sakatlığı bulunan Falcao'yuGençlerbirliği kafilesine dâhil etmemişti.
Yorulduğu için kendi isteğiyle oyundan çıkan Falcao, bir sonraki Yeni Malatya maçında ise bitime 1 dakika kala sahaya adımını atmıştı.