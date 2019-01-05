Galatasarayda Emre Mor transferine Fatih Terim engeli!

Galatasaray'da Emre Mor transferine Fatih Terim engeli!
Transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Celta Vigo'lu Emre Mor, teknik direktör Fatih Terim tarafından veto edildi. İşte bu kararın sebepleri...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:17:18
Güncelleme: 19:21:06
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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'daki Emre Mor gerçeği ortaya çıktı.
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Celta Vigo'da gözden düşen milli futbolcu Emre Mor, menajerlerin tüm çabasına rağmen Galatasaray'ın kapısından döndü.
Celta Vigo Kulübünde beklediği çıkışı yapamayan ve uzun süre de kadro dışı kalan Emre Mor'un menajerler tarafından geçtiğimiz ay sarı kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı.
Futbol Arena'nın haberine göre kiralama modeli ile Galatasaray'a önerilen 21 yaşındaki oyuncu ise son yıllardaki disiplin problemi nedeniyle de sarı kırmızılı kulüpte transferinin gündeme hiç alınmadı.
21 yaşındaki Norveç doğumlu Emre Mor, 2017 yılında transfer olduğu Celta Vigo'da umduğunu bulamadı.