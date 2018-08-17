Galatasarayda Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Emre Akbaba transferinde, Gomis engeli
17 Ağustos 2018 Cuma, 10:18:56
Güncelleme: 10:20:16
Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'den gelen teklifi kabul eden Galatasaray, Bafetimbi Gomis'ten ''Suudi Arabistan'da oynamam'' yanıtı almıştı.
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Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!
Sabah'ta yer alan habere göre, Al Hilal'in Bafetimbi Gomis ısrarı henüz bitmiş değil.
Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!
Gomis'in, ''5 milyon euro da verseler, gitmem.'' dediği Suudi Arabistan temsilcisi; Fransız yıldıza 6.5 milyon euro'luk, Galatasaray'a da 11 milyon euro'luk yeni bir teklifle masaya geldi.
Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!
Golcü oyuncuyu yollayıp bonservisinden gelecek parayla kadroya takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, bu transferden kaynak gelmeden hiçbir oyuncuyu renklerine bağlayamıyor.
Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!
Denayer, Ndiaye ve Emre Akbaba ile her konuda anlaşmasına rağmen FFP kuralları sebebiyle kadroya katamayan sarı kırmızılılar şimdilik beklemede.
Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!
Gomis'in sezon öncesi kampından bu yana performansından memnun olmayan Fatih Terim, yıldız oyuncusunu Ankaragücü maçında yedek oturtmuştu.
Galatasaray'da Emre Akbaba transferine Bafetimbi Gomis engeli!