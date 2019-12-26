Dünya devinden Radamel Falcao'ya kanca! Olay yaratacak operasyon...

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yönetiminde çalışmalar tam gaz devam ediyor... Bir çok yıldızla iletişime geçen sarı-kırmızılılarda gelecek isimler bir yana gidecek isimler de netleşiyor... Bu bağlamda listesini belirleyen Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı... Transfer piyasasında deprem etkisi yaratacak bu haber İspanya'dan geldi! İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika Radamel Falcao gelişmesi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

26 Aralık 2019 Perşembe 11:41 Güncelleme: 26.12.2019 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





