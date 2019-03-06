Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor! - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor! 

Ligde şampiyonluk yarışı içinde olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da sezon sonu kadro neredeyse sil baştan değişiyor... Sarı kırmızılılarda gidecekler listesine her gün yeni biri daha katılıyor. İşte Galatasaray'da gelmesi muhtemel transferler ve takımdan ayrılacak futbolcular... FOTOMAC.COM.TR

6 Mart 2019 Çarşamba 11:46 Güncelleme: 06.03.2019 13:13
Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!

6 GİDİYOR, 4 GELİYOR...
Takımın yapılanma süreci dahilinde transfer komitesi sezon sonu yapılacak hamleleri neredeyse tamamladı. Galatasaray'ın kadrosundaki 6 isim üzerinden verilecek kararların yanı sıra kiralık oyuncuların da ayrılmasıyla takım sil baştan hale gelecek. Belirlenen isim ve mevkiler dahilinde en az 4 isim de mutlak suretle takıma katılacak. İşte takım adına gerçekleşecek o dev operasyon:

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Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!

BAYRAM'A KAPI GÖRÜNDÜ
Ara transferde takıma katılan ve gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne giren Emre Taşdemir, Akhisar'dan transfer edilen Ömer Bayram'ı 3. sol bek konumuna düşürdü. Bayram'ın da sezon sonu gönderilmesi yüksek ihtimal...

Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!

ONYEKURU'NUN YERİNE AKBABA...
Emre Akbaba sakatlığının sona ermesiyle takıma döndü. Performansı sallantılı olan Onyekuru'nun Everton'a dönecek olması sarı kırmızılıları neredeyse hiç endişelendirmiyor...

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Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!

ORTA SAHAYA ÇALIŞKAN İSİM: TÜRÜÇ...
Öte yandan takıma takviye de yapacak olan Aslan ile adı şu sıralar en çok anılan isim Kaysersipor forması giyen Deniz Türüç. Yıldız orta sahanın da takıma gelmesiyle Cimbom'un eli iyice rahatlayacak.

Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!

SİNAN GÜMÜŞ SEZON SONU...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı. Gümüş'le ilgili son karar yönetimin...

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