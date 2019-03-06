Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!
Ligde şampiyonluk yarışı içinde olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da sezon sonu kadro neredeyse sil baştan değişiyor... Sarı kırmızılılarda gidecekler listesine her gün yeni biri daha katılıyor. İşte Galatasaray'da gelmesi muhtemel transferler ve takımdan ayrılacak futbolcular... FOTOMAC.COM.TR
6 GİDİYOR, 4 GELİYOR...
Takımın yapılanma süreci dahilinde transfer komitesi sezon sonu yapılacak hamleleri neredeyse tamamladı. Galatasaray'ın kadrosundaki 6 isim üzerinden verilecek kararların yanı sıra kiralık oyuncuların da ayrılmasıyla takım sil baştan hale gelecek. Belirlenen isim ve mevkiler dahilinde en az 4 isim de mutlak suretle takıma katılacak. İşte takım adına gerçekleşecek o dev operasyon:
ONYEKURU'NUN YERİNE AKBABA...
Emre Akbaba sakatlığının sona ermesiyle takıma döndü. Performansı sallantılı olan Onyekuru'nun Everton'a dönecek olması sarı kırmızılıları neredeyse hiç endişelendirmiyor...
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