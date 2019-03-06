Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı! - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Terim, Onyekuru'nun yerine Moha'yı düşünüyor
6 Mart 2019 Çarşamba 07:57 Güncelleme: 06.03.2019 07:57
Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'nun yerine oyuncu arayışlarına devam eden Fatih Terim'in gözdesi Kasımpaşa'dan Trezeguet…

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Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Fakat tecrübeli teknik adamın direktifleriyle scout ekibi alternatif arayışlarını da sürdürüyor.

Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Yapılan araştırmalarda Slovan Bratislava'dan Moha'nın öne çıktığı ifade edildi.

Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Terim ismi gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izliyor.

Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Fas asıllı İspanyol oyuncu, Slovak ligi takımlarından Slovan'da üst düzey bir performans ortaya koydu

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