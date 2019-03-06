Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı! - Fotomaç
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Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Terim, Onyekuru'nun yerine Moha'yı düşünüyor
6 Mart 2019 Çarşamba 07:57
Güncelleme: 06.03.2019 07:57
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'nun yerine oyuncu arayışlarına devam eden Fatih Terim'in gözdesi Kasımpaşa'dan Trezeguet…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fakat tecrübeli teknik adamın direktifleriyle scout ekibi alternatif arayışlarını da sürdürüyor.
Yapılan araştırmalarda Slovan Bratislava'dan Moha'nın öne çıktığı ifade edildi.
Terim ismi gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izliyor.
Fas asıllı İspanyol oyuncu, Slovak ligi takımlarından Slovan'da üst düzey bir performans ortaya koydu